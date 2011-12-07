Основы верстки сайтов

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Сегодня для разработки сайтов не всегда требуется верстка, можно использовать готовый дизайн. Если только дело не касается веб-мастера. Для него верстка является рабочим инструментом, которым приходится пользоваться постоянно. При этом изучить язык разметки, довольно просто — он легче, чем освоение языка программирования. Верстка сайта уроки по которой можно найти в сети, осваивается без специальных знаний и навыков, достаточно владеть компьютером.
Какие программы понадобятся?
Создавать веб-страницы можно на любом компьютере. Для этого достаточно иметь стандартную программу Windows — Блокнот. Но верстальщики пользуются продвинутыми инструментами, среди которых:
• Усовершенствованные блокноты с подсветкой синтаксиса (Notepad++ и другие);
• Front Page;
• Adobe Photoshop;
• Dreamweaver и другие инструменты.
С их помощью можно создавать макеты страниц, красивые изображения и графические элементы. Главная задача — красиво и удобно их расположить, чтобы пользователь в дальнейшем легко смог их найти.
Из чего состоит веб-страница?
Любая веб-страница состоит из HTML-тегов и их параметров, которые заключаются в угловые скобки <>. Большинство тегов парные, то есть, есть открывающий и закрывающий теги, между которыми расположены другие элементы. Например, тег параграфа <p></p>. Первый открывающий тег начинает параграф, второй, закрывающий, его заканчивает. Внутри параграфа могут находиться другие теги, например ссылки <a></a> или изображения <img>.
Веб-страница начинается тегами <html></html>, внутри которых заключается все содержимое. Тег означает, что данный файл является html-документом. Внутри этого тега идут два основных раздела:
• Служебный, который помещается внутри тегов <head></head>;
• Тело документа, помещаемое внутри тегов <body></body>.
Внутри тела документа помещается информация, параграфы, ссылки, изображения, таблицы, кнопки и другие модули. Пример html-документа:
<html>
<head>
Служебная информация, ссылки на файлы
</head>
<body>
Текст, таблицы, изображения, параграфы, модули, кнопки, поля и прочее.
</body>
</html>
Как видно из примера, в верстке страниц нет ничего сложного. Потребуется лишь выучить синтаксис языка разметки. Первое время пользуются разными справочными сайтами, на которых можно найти список тегов и параметров. Но со временем и опытом приходит запоминание синтаксиса и к справочникам обращаются реже.