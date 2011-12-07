Основы верстки сайтов

Сегодня для разработки сайтов не всегда требуется верстка, можно использовать готовый дизайн. Если только дело не касается веб-мастера. Для него верстка является рабочим инструментом, которым приходится пользоваться постоянно. При этом изучить язык разметки, довольно просто — он легче, чем освоение языка программирования. Верстка сайта уроки по которой можно найти в сети, осваивается без специальных знаний и навыков, достаточно владеть компьютером.

Какие программы понадобятся?

Создавать веб-страницы можно на любом компьютере. Для этого достаточно иметь стандартную программу Windows — Блокнот. Но верстальщики пользуются продвинутыми инструментами, среди которых:

• Усовершенствованные блокноты с подсветкой синтаксиса (Notepad++ и другие);

• Front Page;

• Adobe Photoshop;

• Dreamweaver и другие инструменты.

С их помощью можно создавать макеты страниц, красивые изображения и графические элементы. Главная задача — красиво и удобно их расположить, чтобы пользователь в дальнейшем легко смог их найти.

Из чего состоит веб-страница?

Любая веб-страница состоит из HTML-тегов и их параметров, которые заключаются в угловые скобки <>. Большинство тегов парные, то есть, есть открывающий и закрывающий теги, между которыми расположены другие элементы. Например, тег параграфа <p></p>. Первый открывающий тег начинает параграф, второй, закрывающий, его заканчивает. Внутри параграфа могут находиться другие теги, например ссылки <a></a> или изображения <img>.

Веб-страница начинается тегами <html></html>, внутри которых заключается все содержимое. Тег означает, что данный файл является html-документом. Внутри этого тега идут два основных раздела:

• Служебный, который помещается внутри тегов <head></head>;

• Тело документа, помещаемое внутри тегов <body></body>.

Внутри тела документа помещается информация, параграфы, ссылки, изображения, таблицы, кнопки и другие модули. Пример html-документа:

<html>

<head>

Служебная информация, ссылки на файлы

</head>

<body>

Текст, таблицы, изображения, параграфы, модули, кнопки, поля и прочее.

</body>

</html>

Как видно из примера, в верстке страниц нет ничего сложного. Потребуется лишь выучить синтаксис языка разметки. Первое время пользуются разными справочными сайтами, на которых можно найти список тегов и параметров. Но со временем и опытом приходит запоминание синтаксиса и к справочникам обращаются реже.