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Азиатские ученые передвинули дату окончания коронавируса в РФ

Теперь полное отступление инфекции ожидается в середине августа.

Научные эксперты из Сингапура вновь изменили предполагаемую дату окончательного завершения пандемии COVID-19 на территории РФ. В данный момент деятели науки утверждают, что эпидемия подойдет к концу 12 августа.

К слову, крайний срок распространения коронавируса в нашей стране переносился уже трижды. Допустим, в субботу, 2 мая прозвучала информация о том, что эпидемия полностью отступит от россиян 8 августа.

Изменения коснулись прогноза вследствие резко возросшего числа инфицированных. В течение последних двух суток коронавирус был обнаружен более, чем у 20 тысяч граждан нашей страны.

При прогнозировании использовалась математическая модель распространения опасного заболевания. К слову, учитывались показатели более 130 различных стран мира.

Ученые утверждают, что допускается смещение даты окончательной победы над эпидемией. На это, к слову, оказывает влияние динамика ситуации, а также предпринимаемые меры для профилактики болезни.

КВ
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