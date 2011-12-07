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Экономист: После снятия самоизоляции частично подорожают некоторые продукты

«В рамках разумного» могут подняться цены на импортную продукцию и продовольственные товары.

После окончания режима самоизоляции могут частично подорожать импортная продукция и продовольственные товары. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин изданию URA.ru.

«Высокие валютные курсы через месяц-другой прямо отобразятся на стоимости автомобилей, бытовой техники и прочих импортных товаров. Частично подорожают продукты, но в рамках разумного», — сказал эксперт.

Также на 20-30% могут вырасти цены на одежду и обувь, считает Калугин. 

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