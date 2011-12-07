Главный кардиолог минздрава РФ: Карантинные меры должны быть гораздо жестче

Главный кардиолог минздрава РФ Сергей Бойцов призвал ужесточить карантинные меры из-за резкого скачка выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава РФ.

«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», — цитирует Бойцова пресс-служба ведомства.

Специалист также отметил, что основная причина скачка заболеваемости — увеличение количества проводимых тестов.

По мнению кардиолога, важно обращать внимание не на число госпитализируемых, так как оно практически не меняется, а на количество летальных случаев. Специалист считает, что при нарушении режима самоизоляции количество смертей значительно увеличится.

«В случае негативного развития эпидемической ситуации, напрямую связанного с несоблюдением гражданами ограничительных мер, на примере других стран видно, что можно ожидать существенное увеличение смертности как от коронавирусной инфекции, так и от других болезней вследствие перегрузки системы здравоохранения», — сказал Бойцов.