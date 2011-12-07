Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

ИА «Татар-информ» проведет заключительный раунд онлайн-турнира по шахматам

Начало турнира в 15.00.

Сегодня, 3 мая, состоится заключительный, пятый раунд онлайн-турнира по шахматам. Организатором турнира выступает ИА «Татар-информ».

Турнир пройдет в 15.00 на платформе Lichess, ссылка для участников: https://lichess.org/tournament/bJA4OIFT.

Участником может стать любой желающий. Для этого нужно скачать приложение на компьютер или мобильное устройство (доступны версии доя iOS и Android) и зарегистрироваться. Участие бесплатное.

Турнир продлится 2 часа (по 7 минут на каждого участника). Очки будут начисляться автоматически в приложении после каждой сыгранной партии.

Участники, занявшие первое, второй и третье места получат специальные призы от ИА «Татар-информ».

Онлайн-турнир по шахматам агентство проводит в честь 30-летия. 

КВ
Лента новостей