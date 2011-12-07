Из Казани в Горно-Алтайск запустят прямой авиарейс

С 5 мая из Казани в Горно-Алтайск начнут осуществляться авиарейсы, сообщили в пресс-службе минтранспорта РТ.

Самолеты будут курсировать два раза в неделю по вторникам и четвергам. Вылет из Казани будет производиться в 6.50, а прибытие в Горно-Алтайск запланировано в 14.50 (вылет в обратном направлении — в 15.30). Для каждого аэропорта указано местное время, уточнили в ведомстве.

Авиаперевозками займется компания «ЮВТ Аэро». Стоимость билета — от 6 090 рублей.