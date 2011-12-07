Марат Зяббаров: Всего в республике было посеяно 413 тыс. га ярового сева

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами республики. На нем глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров доложил о текущих темпах посевной кампании. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

По словам министра, все запланированные объемы подкормки и боронования озимых культур и многолетних трав на сегодняшний день завершены. Всего было посеяно 413 тыс. га ярового сева. А северные районы республики из-за своего географического расположения только приступили к севу ранних культур.

В ответ на доклад Зяббарова, Рустам Минниханов отметил, что самое главное для хорошего состояния озимых это достаточное количество влаги. Посевную необходимо провести эффективно, не забывая про меры безопасности по профилактике коронавируса.