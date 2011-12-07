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Марат Зяббаров: Всего в республике было посеяно 413 тыс. га ярового сева

Северные районы республики из-за своего географического расположения только приступили к севу ранних культур.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами республики. На нем глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров доложил о текущих темпах посевной кампании. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

По словам министра, все запланированные объемы подкормки и боронования озимых культур и многолетних трав на сегодняшний день завершены. Всего было посеяно 413 тыс. га ярового сева. А северные районы республики из-за своего географического расположения только приступили к севу ранних культур.

В ответ на доклад Зяббарова, Рустам Минниханов отметил, что самое главное для хорошего состояния озимых это достаточное количество влаги. Посевную необходимо провести эффективно, не забывая про меры безопасности по профилактике коронавируса. 

КВ
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