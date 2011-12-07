Президент РТ скорректировал состав экспертной группы по борьбе с коррупцией

Рустам Минниханов внес изменения в состав экспертной группы по борьбе с коррупцией и комиссии по координированию работы по профилактике коррупции на территории республики. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте Главы РТ.

Начиная со 2 мая из экспертной группы исключаются М. Г. Ахметова, Р. В. Гильманова, Т. Д. Нагуманова и другие.

Новыми членами экспертной группы, например, станут руководитель общественной палаты РТ Зиля Валеева (по согласованию), министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров, глава СУ Следственного комитета РФ по РТ Валерий Липский (по согласованию) и пр.

Помимо всего, согласно решению президента, в комиссии больше не участвуют К. Ф. Амиров, А. Р. Зарипов, П. М. Николаев и др.

Среди новых участников комиссии по управлению работой по борьбе коррупцией можно увидеть руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева, начальника Управления Федеральной службы безопасности России по РТ Игоря Хвостикова, главу Альметьевского муниципального района Тимура Нагуманова и пр.