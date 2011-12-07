Саратов присоединился к песенному марафону «Наш День Победы»

Саратовская область присоединилась к песенному марафону «Наш День Победы», сообщает пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ПФО.

В рамках акции народный артист СССР, лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов им. Глинки, профессор Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова Леонид Сметанников исполнил знаменитую песню «День Победы» в сопровождении «Театра хоровой музыки» Саратовской областной филармонии ин. Шнитке.

Съемка выступления велась в парке Победы на Соколовой Горе еще до введения режима самоизоляции. Видеозапись опубликуют в соцсетях под хештегами #песнипобедыПФО и #НашДеньПобеды,а также покажут на региональных телеканалах, а запись песни — на радиостанциях.

Напомним, что ранее участие в марафоне принял Татарстан. Как только все участники опубликуют свои видеозаписи, организаторы смонтируют выступления в одно большое видео и опубликуют в соцсетях.