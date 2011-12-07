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Татарстанские вузы получили более 37 млн рублей на реализацию молодежных проектов

Более 55 млн грантов выделило Федеральное агентство по делам молодежи на татарстанские проекты.

Федеральное агентство по делам молодежи выделило более 55 млн рублей грантов на реализацию татарстанских проектов, сообщили в минмолодежи РТ.

18,8 млн рублей получили проекты физических лиц, 37,1 млн рублей — проекты татарстанских вузов.

В число победителей вошли проекты «Молодежный online — медиацентр ION», объединяющий молодых копирайтеров, фотографов, видеографов, веб-дизайнеров, PR-специалистов, SMM-менеджеров и Digital-специалистов, проект «Твоя речь — твой успех», направленный на повышение знаний и навыков в сфере публичных выступлений и другие.

«Гордимся победителями из Татарстана. Уверен, что проекты, к реализации которых они уже очень скоро приступят, сделают жизнь молодых в нашей республике лучше, изменят среду, помогут многим найти свою дорогу в жизни», — сказал глава минмолодежи РТ Дамир Фаттахов.

Всего в России по итогам конкурса гранты получили 1 110 проектов из 84 регионов РФ. Общая сумма грантов составила более 1,1 млрд рублей. 

КВ
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