Татарстанские вузы получили более 37 млн рублей на реализацию молодежных проектов

Федеральное агентство по делам молодежи выделило более 55 млн рублей грантов на реализацию татарстанских проектов, сообщили в минмолодежи РТ.

18,8 млн рублей получили проекты физических лиц, 37,1 млн рублей — проекты татарстанских вузов.

В число победителей вошли проекты «Молодежный online — медиацентр ION», объединяющий молодых копирайтеров, фотографов, видеографов, веб-дизайнеров, PR-специалистов, SMM-менеджеров и Digital-специалистов, проект «Твоя речь — твой успех», направленный на повышение знаний и навыков в сфере публичных выступлений и другие.

«Гордимся победителями из Татарстана. Уверен, что проекты, к реализации которых они уже очень скоро приступят, сделают жизнь молодых в нашей республике лучше, изменят среду, помогут многим найти свою дорогу в жизни», — сказал глава минмолодежи РТ Дамир Фаттахов.

Всего в России по итогам конкурса гранты получили 1 110 проектов из 84 регионов РФ. Общая сумма грантов составила более 1,1 млрд рублей.