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В Казани ко Дню Победы нарисовали граффити бомбардировщика Пе-2

Рисунок появился на здании ангара региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отрочество» РТ.

В Казани ко Дню Победы художник Roma Roll нарисовал граффити бомбардировщика Пе-2, сообщили в пресс-службе минмолодежи РТ.

«Рисунок появился на здании ангара региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ, — сказано в сообщении ведомства.

На создание рисунка художника вдохновил проект «Крылья Татарстана», в рамках которого идут работы по восстановлению модели самолета Пе-2 из фрагментов боевых машин ВОВ.

Размер граффити составляет 6×12 метров, на его создание ушло два полных дня. 

КВ
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