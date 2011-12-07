В Казани ко Дню Победы нарисовали граффити бомбардировщика Пе-2

В Казани ко Дню Победы художник Roma Roll нарисовал граффити бомбардировщика Пе-2, сообщили в пресс-службе минмолодежи РТ.

«Рисунок появился на здании ангара региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ, — сказано в сообщении ведомства.

На создание рисунка художника вдохновил проект «Крылья Татарстана», в рамках которого идут работы по восстановлению модели самолета Пе-2 из фрагментов боевых машин ВОВ.

Размер граффити составляет 6×12 метров, на его создание ушло два полных дня.