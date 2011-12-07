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В нижнекамский госпиталь доставили первого пациента с коронавирусом

С начала эпидемии коронавируса в Нижнекамском районе у 53 человек диагностировали COVID-19.

В госпиталь Нижнекамска доставили первого пациента с коронавирусом, сообщает «НТР24».

За все время в городе обнаружили еще шесть случаев заражения коронавирусам. Зараженные находятся на изоляции, за ними наблюдают врачи. Двое из них с симптомами ОРВИ, у четверых нет никаких симптомов.

Всего с момента эпидемии в Нижнекамском районе коронавирус диагностирован у 53 человек.

Напомним, в Татарстане за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом.

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