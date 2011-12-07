В Татарстане от коронавируса скончался третий пациент

В РКБ в Казани от коронавирусной инфекции скончался третий в республике пациент, сообщили в оперштабе.

Пациент поступил в больницу 26 апреля. По данным врачей, мужчина имел хроническую обструктивную болезнь легких тяжелой степени, заболевания сердечно-сосудистой системы и страдал бронхиальной астмой.

Ранее в Набережных Челнах зафиксировали две смерти от коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки в республике COVID-19 выявили еще у 71 человека. Два случая завозные — завозные, 69 человек заболели после контакта с зараженными.