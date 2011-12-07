В Татарстане прокуратура проверит информацию о задержке зарплаты на одной из ферм

Прокуратура РТ проверит информацию о задержке зарплаты работникам и отсутствии кормов на одной из ферм под Казанью, сообщили в пресс-службе ведомства

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что под Казанью на ферме ООО «Овощевод» «мрут от голода коровы», а работники не получали зарплату с прошлого года.

Ситуацию со скотом и кормом проверили специалисты минсельхоза РТ и не подтвердили факты падения скота и отсутствия кормов.

На данный момент фермерское хозяйство находится на стадии банкротства, на предприятии назначен временный управляющий.

Прокуратура РТ занимается вопросом задержки зарплаты — с работников собираются заявления для обращения в суд за взысканием задержанных выплат.