Жительница Казани застряла в США из-за пандемии

Жительница Казани не может вернуться на родину из США из-за пандемии коронавируса. Об этом Зульфия Максутова рассказала в своих соцсетях.

По словам женщины, в Америку она летала в гости к сестре. А вернуться в Казань она должна была еще 25 марта. Однако все рейсы были отменены и ей уже 4 раз возвращают билет.

Максутова написала, что запертыми в США оказались многие татарстанцы: кто-то прилетел работать, кто-то в гости, а кто-то рожать.

«Люди остались вдали от своих семей. У кого-то заканчиваются жизненно важные лекарства. А возможности вернуться почти нет. Вывозят только Москву и Питер. Остальные регионы в пролёте. Все ждут. Нервы на пределе», — написала Максутова.