Имена предков увековечены в проекте «Дорога памяти»

Мемориальный комплекс возводится в Москве, в парке культуры и отдыха «Патриот». Центром композиции станет Главный храм Вооруженных Сил России. А вести к нему будет «Дорога памяти» - крупнейший мемориал с именами и портретами людей из всех уголков страны, героически сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны.

В нашей семье все началось по зову крови. Желая узнать историю своих предков, мой крестный Михаил начал составлять наше генеалогическое древо. Благодаря старинным семейным фотографиям, наградам и документам, которые бережно хранила бабушка, удалось узнать много интересной информации и найти родственников в родной республике, а также в Сургуте и Москве. Затем к поиску присоединились мои мама и тетушки. Они рассылали письма в военные архивы страны, чтобы узнать о братьях Санниковых. И вот что узнали.

Всего в семье было восемь детей. Росли они в тяжелое время: Первая мировая война, революция, Гражданская война... Старший из сыновей Михаил родился в сентябре 1908 года в деревне Афанасьевке, которая располагалась на территории нынешнего Актанышского района республики. С малых лет ему пришлось трудиться, помогая родителям по хозяйству. Как рассказывала бабушка, Миша имел большое стремление к учебе и сам обучился грамоте. И хотя получить высшее образование ему не удалось, благодаря усердию и уму он всегда занимал высокие административные должности.

Например, с 1941 по 1943 год был начальником в Кукморском райвоенкомате ТАССР, формировал отряды призывников для последующей их отправки на фронт. Затем в составе 147-й стрелковой дивизии был направлен на Западную Украину. В звании старшего лейтенанта Михаил был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и демобилизован в 1945 году. После демобилизации остался жить там в небольшом городе Чуде, где, по словам моего дедушки, прадед продолжал воевать с бандеровцами.

В 1951 году он по несправедливому доносу был репрессирован, работал на главном строительстве Цимлянского гидроузла на реке Дон. В 1953 году после освобождения трудился в Черновицкой области начальником хозяйственной части лесного техникума. В том же году трагически погиб и похоронен там же.

Письма моего прадеда домой, адресованные старшему сыну Борису, тронули меня до глубины души. В каждом из них он интересуется учебой младших детей. Просит следить за их «гибким возрастом» и искренне радуется хорошим отметкам. Одному из них Михаил Михайлович писал: «Будь достойным сыном, будь честен, правдив и смел, всегда смотри правде в глаза и отстаивай ее - и тогда ты будешь морально спокоен!»

Прадед подробно описывает свою военную жизнь, упоминая о скромном желании «поесть свежих овощей или картошечки в мундире, которая считается здесь деликатесом». Самое тяжелое испытание ждало прадедушку после того, как его осудили по наговору недругов и разлучили с семьей. «Когда я ночью уходил, Витя и Лида крепко спали, я поцеловал их сонных, оставив одних, предполагая, что вечером вернусь, но злой рок повернул в другую сторону», - писал он.

Его дети - пример для сегодняшних подростков. В сложное послевоенное время им пришлось прожить совсем не детскую жизнь. Старший Борис с 13 лет работал в колхозе бригадиром тракторной бригады, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Мой дед Виктор - отличник ВДВ. А дочка Лида отлично училась, а после трудилась на казанском военном заводе «Точмаш» имени Калинина.

Сегодня у нас есть все для счастливой жизни. Этим мы обязаны героическому подвигу каждого из наших предков. Когда я рассматриваю фотографии своих дальних родственников, всегда удивляюсь тому, как из поколения в поколение повторяются те или иные черты родных лиц, а также способности. Например, мне от прадеда передалась любовь к учебе и писательству. А художественный талант его сына Бориса передается теперь его внукам и правнукам.

Трудолюбие и высокие моральные ценности нашей семьи позволили воспитать порядочных людей и замечательных специалистов - строителей, инженеров, врачей и педагогов. У нынешних потомков Санниковых более 40 внуков. Мы кропотливо пополняем нашу родословную новыми сведениями. Ведь очень важно иметь опору - крепкую семью, чтобы понять, кто ты есть и к чему следует стремиться, анализируя судьбы своих предков.

Кристина ХАРЛАМОВА, выпускница 2018 года школы стажера при газете «Казанские ведомости»