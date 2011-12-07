Интернет-мошенники предлагают купить путевку в «Камский Артек»

Начальник Управления по делам молодежи Нижнекамского района РТ Айгуль Аитова предупредила об интернет-мошенниках, продающих несуществующие путевки в детский лагерь «Камский Артек». Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Аитова написала, что продажа путевок лагеря республики официально запрещена, тем более не через интернет. Она может осуществляться только при предоставлении всех необходимых документов и через офисы МФЦ.

Сейчас же на просторах интернета появляются объявления о их сбывании за 22 тысячи рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Минниханову показали готовность обновленного оздоровительного лагеря для детей «Кама». Первыми заедут дети медиков, работающих с пациентами, заболевшими Covid-19.