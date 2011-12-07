«КАМАЗ» приступил к выпуску автобусов нового поколения. Сейчас на территории Научно-технического центра «КАМАЗа» в Набережных Челнах проходит испытания полунизкопольного дизельного автобуса НЕФАЗ-4299-30-52.

Небольшой по размеру автобус с экономичным расходом топлива рассчитан на обслуживание маршрутов с невысоким пассажиропотоком – он вмещает 72 человека. Машина с откидывающейся площадкой для въезда колясок, полностью соответствует государственной программе «Доступная среда», с учетом потребности людей с ограниченными возможностями.

«В августе мы планируем передать НЕФАЗ-4299-30-52 на сертификацию, после чего начнется серийное производство этой модели», рассказал подробности директор департамента пассажирского транспорта ПАО «КАМАЗ» Алексей Сергеев, сообщает пресс-служба автозавода.

Новый автобус, выполненный в современном дизайне, будут собирать на «НЕФАЗе» – дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкирии.