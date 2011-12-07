Казанской школе вынесли предупреждение за ложный вызов сотрудников Росгвардии охранником учреждения. Мужчина увидел угрозу в рисовании на асфальте выпускников учреждения. Об этом передает в пресс-служба ведомства.

В Управлении Росгвардии по РТ сообщили, что по приезду сотрудников угроза безопасности не подтвердилась. Поэтому пока школе № 114 за ложный вызов вынесли предупреждение.

Как выяснилось позже, вызов был осуществлен во время сбора выпускников во дворе школы для рисования последнего звонка. По словам школьников, с их директором Виталием Стахеевым все было заранее оговорено. Но потом он передумал, попросив охранника выгнать их с территории.

После Стахеев принес свои извинения, предложив им порисовать в ближайшие дни. Директор объяснил, что к действиям охранника он не имеет никакого отношения, а инициатива вызова поступила от его сотрудника. Однако ни родителей, ни самих выпускников это не устроило.