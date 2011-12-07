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На Каме поймали двух браконьеров

Задержанных ждет суд.

В Нижнекамском районе Татарстана полицейские задержали 2-х местных жителей, ловивших запрещенным способом рыбу на р. Кама. Согласно официальной информации, для достижения своих целей злоумышленники использовали средство передвижения по воде, снабженное двигателем, а также электроудочки.

Среди видов рыб, ставших уловом браконьеров, такие, как сазан, лещ и язь. Как выяснили стража порядка, рыбалка проходила без разрешительных документов.

Помимо прочего, у злоумышленников изъяты более 60-ти различных рыбацких сетей, две остроги и «рыболовный телевизор».

Подозреваемым инкриминируется незаконный вылов водных биоресурсов. Им грозит пребывание за решеткой сроком от 2 до 5 лет.

КВ
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