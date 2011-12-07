Первый в России препарат для лечения коронавируса официально зарегистрирован в России

По словам специалистов, клинические испытания показали действенность средства. Заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов пояснил:

«Это прямой противовирусный препарат, который действует непосредственно на вирус. На первом этапе исследований было показано, что нейтрализация вируса происходит фактически в два раза быстрее, чем в контрольной группе. Если обратиться к тем цифрам, которые у нас имеются — в среднем время обезвреживания вируса составляло около четырех дней, в отличие от контрольной группы, где она составляла около девяти. Все побочные эффекты описаны в инструкции к препарату», — заявил Чуланов.

Впрочем, по итогам клинических исследований отечественная разработка продемонстрировала безопасность: не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов.