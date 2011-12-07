Предполагаемая дата проведения выборов президента РТ пройдет 13 сентября

Парламентский комитет по госстроительству одобрил проект решения о назначении выборов президента республики на 13 сентября, передает ТАСС.

Председатель комитета Госсовета РТ Альберт Хабибуллин пояснил, что по данному вопросу проект постановления уже подготовлен.

Руководит республикой Рустам Минниханов с 2010 года. Полномочия его истекают в сентябре.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Путин поддержал выдвижение Минниханова на должность руководителя республики на следующий срок. По словам российского президента, Татарстан по основным показателям является лидером среди всех субъектов страны.