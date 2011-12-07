Татарстанский заключенный украсил стену колонии картиной, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Сообщается, что региональный творческий конкурс «И творчество рождается во мне…» проходит среди осужденных уже пять лет. В исправительных учреждениях республики участники конкурса готовят авторские работы по прозе, поэзии и живописи.

Так, побороться за призовые места решил заключенный исправительной колонии № 19 Антон, предоставив жюри картину на 68 кв. метрах стены колонии. Возле мемориала ВОВ мужчина создал изображение военных действий.

В пресс-службе ведомства сообщили, что, будучи на свободе Антон занимался росписью грузовиков, поэтому просьба о росписи стен в колонии ему пришлась очень по душе. Закончить свое произведение молодой человек планирует к концу июня.