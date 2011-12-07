ЦИК РФ утвердил порядок проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил новый порядок проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституцию РФ, сообщает ТАСС.

Так, планируется, что на одном участке количество голосующих не должно превышать 8-12 человек в час. Перед входом на участок у голосующих будет измеряться температура, также обязательно наличие одноразовых масок и перчаток, санитайзеров, одноразовых ручек, дезинфицирующего коврика и разметки социального дистанцирования на участках.

Список мер разработан совместно с Роспотребнадзором, уточняется в сообщении.

ЦИК также предусмотрел иные варианты проведения голосования: введение дополнительных дней голосования (с 25 по 30 июня), проведение голосования вне специального помещения (на придомовых территориях), бесконтактного голосования на дому, дистанционного голосования и голосования по месту нахождения (с помощью механизма «Мобильный избиратель»). Вариант проведения голосования по почте не предусмотрен.

Заявление на возможность проголосовать по месту пребывания можно будет подать через МФЦ, портал госуслуг и территориальные избиркомы с 5 по 21 июня, через участковые избиркомы заявки принимаются с 16 по 21 июня.

Напомним, Владимир Путин утвердил дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию — 1 июня.