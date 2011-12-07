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В Казани росгвардейцы разогнали выпускников, которые хотели нарисовать на школьном дворе рисунок, посвященный последнему звонку. Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях.
«Директор лично разрешил нам нарисовать рисунок на асфальте посвященный последнему звонку», — рассказали выпускники в описании к видео.
Вечером, когда школьники пришли для того, чтобы сделать рисунок, охранник начал выгонять детей с территории и вызвал росгвардейцев. «Оказалось, что директор дал указание охраннику выгнать нас с территории школы», — сказали выпускники.