В Казани росгвардейцы разогнали выпускников, которые хотели нарисовать на школьном дворе рисунок, посвященный последнему звонку. Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях.

«Директор лично разрешил нам нарисовать рисунок на асфальте посвященный последнему звонку», — рассказали выпускники в описании к видео.

Вечером, когда школьники пришли для того, чтобы сделать рисунок, охранник начал выгонять детей с территории и вызвал росгвардейцев. «Оказалось, что директор дал указание охраннику выгнать нас с территории школы», — сказали выпускники.