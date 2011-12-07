В Казани увеличили количество площадок для проведения сельхозярмарок

В Казани увеличилось количество площадок для проведения сезонных тематических ярмарок, сообщили в пресс-службы исполкома.

Согласно новой схеме, в столице РТ будет организована 21 площадка.

В Авиастроительном районе — на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева, возле дома № 7 на Дементьева, возле 27-го дома на Ленинградской.

В Вахитовском районе — на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан, возле дома № 20 на Баумана, домов № 9, 10, 10а, 11, 12, 13 на Каюма Насыри, в сквере на Зайни Султана.

В Кировском районе — около 20-го дома на Батыршина, возле 1-го корпуса 1-го дома на улице Ильича, дома № 150/2 на Краснококшайской.

В Московском районе — у 1-го дома на Шамиля Усманова. В Ново-Савиновском — возле дома № 10 на улице Академика Лаврентьева, недалеко от дома № 71а на проспекте Ямашева, возле дома № 54а на Маршала Чуйкова. В Приволжском районе — возле 1-го корпуса дома № 66 на Рихарда Зорге, дома № 72 на Юлиуса Фучика, дома № 50а на проспекте Победы.

В Советском районе — на пересечении улиц Ломжинской и Юлиуса Фучика, в агропромышленном парке «Казань», возле дома № 12 на Закиева и около 7-го дома на Липатова.

Часть площадок будет работать ежедневно с 6.00 до 17.00, остальные будут открываться по мере необходимости.