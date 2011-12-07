В оплате за детсад теперь учтут посещаемость

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В связи с многочисленными обращениями жителей республики Президентом Татарстана принято решение об изменении в начислении платы за посещение детского сада. Теперь, как и предлагали татарстанцы, в семьях которых имеются малолетние дети, будет уменьшена постоянная часть платы, которую родители оплачивали даже и за те дни, когда их ребенок не посещал детский сад.
Соответствующие постановления для новой формы расчета оплаты за детсад, предложенные муниципальным образованиям РТ кабмином РТ, будут действовать уже с 12 мая, сообщается на сайте министерства образования и науки РТ.
В ведомстве обращают внимание, что в случае, если вы уже произвели оплату, то вам будет сделан перерасчет.
В минобрнауки РТ с сегодняшнего дня работает телефон «горячей линии»: +7 (843) 294 95 08.
Ведомством рекомендовано открыть «горячие линии» и в районных отделах управления образования республики.