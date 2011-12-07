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В РТ возбуждено уголовное дело против неизвестных работников исполкома

Их обвиняют в нарушении закона о защите инвалидов.

Пресс-служба СУ СКР по РТ сообщает, что в Татарастане возбуждено уголовное дело против неизвестных работников исполкома, а также нескольких городских организаций Зеленодольского района. Неустановленным злоумышленникам инкриминируется халатность.

Согласно предварительной информации, в период с 2009-го по 2020-ый г.г., вследствие недобросовестного исполнения госслужащими своих профессиональных обязанностей, 15 семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья и проживающим на территории Зеленодольского района, не было предоставлено внеочередное жилье. Таким образом был нарушен федеральный закон о социальной защите инвалидов.

В данный момент осуществляются процессуальные действия, целью которых являются собирание и проверка имеющихся доказательств преступления.

КВ
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