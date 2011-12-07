В Татарстане планируют запретить продажу спиртного в кафе площадью менее 50 кв.м

В Татарстане планируют запретить продажу алкоголя в кафе, площадь которых менее 50 кв. м. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госсовет РТ.

Авторами проекта выступили представители комитета по экономики, инвестициям и предпринимательству — глава комитета Лутфулла Шафигуллин, замглавы комитета Ринат Гайзатуллин и член комитета Марат Галеев.

Напомним, законопроект, запрещающий продажу алкоголя в небольших кафе, расположенных в многоквартирных домах, вступил в силу 5 мая. Согласно проекту, заведениям общепита площадью менее 20 кв. м. запрещено продавать спиртные напитки. Однако регионы имеют право корректировать данные ограничения.

Законопроект направлен на борьбу с «наливайками».