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В Татарстане создали штаб для подготовки голосования по поправкам в Конституцию РФ

Штаб будет следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В Татарстане организован штаб по подготовке голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Штаб уже начал обсуждения по организации голосования. В том числе особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических требований: наличию масок и перчаток у участников голосования и соблюдению социальной дистанции, уточнили в ведомстве.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.

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