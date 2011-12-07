В Татарстане создали штаб для подготовки голосования по поправкам в Конституцию РФ

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Татарстане организован штаб по подготовке голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщили в пресс-службе президента РТ.
Штаб уже начал обсуждения по организации голосования. В том числе особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических требований: наличию масок и перчаток у участников голосования и соблюдению социальной дистанции, уточнили в ведомстве.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.