В Татарстане создали штаб для подготовки голосования по поправкам в Конституцию РФ

В Татарстане организован штаб по подготовке голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Штаб уже начал обсуждения по организации голосования. В том числе особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических требований: наличию масок и перчаток у участников голосования и соблюдению социальной дистанции, уточнили в ведомстве.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.