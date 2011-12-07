В Татарстане в 2020 году около 3 тыс. детей получат знания в IT-сфере

В Татарстане в 2020 году откроют 55 центров «Яндекс.Лицей» и 65 IT-классов в рамках национального проекта «Цифровая экономика», сообщает ИА «Татар-информ».

В центрах «Яндекс.Лицей» пройдут обучение более 1 тыс. детей, а в IT-академии будут получать знания около 900 детей, казанский центр творчества IT-cube и «Школа 21» примут по 500 учеников.

Взрослые также смогут получить повышение компетенций в рамках нацпроекта. Так, в 2020 году планируется обучить более 9,9 тыс. выпускников с ключевыми знаниями по цифровой экономике, 13 тыс. татарстанцев получат аналогичные компетенции в рамках допобразования.

Кроме того, в республике в этом году планируют провести 7 крупных хакатонов и организовать 150 грантов в IT-сфере.