«Закон о тишине» может быть изменен

В жилищном кодексе РФ может появиться отдельная статья о соблюдении прав соседей в многоквартирных домах. В Государственную думу РФ по инициативе депутатов от партии «Единая Россия» внесен соответствующий законопроект. Основным автором является депутат Госдумы РФ от РТ Ольга Павлова.

В данном документе, помимо режима тишины, прописаны обязанности жильцов о соблюдении чистоты, экологических правил и требований пожарной безопасности.

Что касается режима тишины, в законопроекте детально прописаны какие действия граждан считаются нарушением. Если документ будет принят, то собственники квартир будут обязаны, путем вывешивания объявления на двери подъезда, предупреждать соседей о предстоящих ремонтных работах и их сроках. Нарушителей ждет штраф, причем, величина его будет увеличиваться, если собственник жилья будет систематически нарушать режим тишины, сообщает ТАСС.

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