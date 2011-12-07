Большинство татарстанцев - за поправки в Конституцию

Как сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, избирательные участки посетили 79,68% граждан, обладающих правом голоса. При этом 2056727 человек проголосовали в период с 25 по 30 июня. Из них приблизительно 150 тысяч человек посетили придомовые избирательные участки.

Среди проголосовавших 82,81% — 1943685 человек — одобрили поправки в Конституцию РФ. А 389765 человек — 16,61% — проголосовали против их принятия.

Свою оценку проведению голосования в Татарстане дал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

— Период, в течение которого была возможность изучить все поправки, был длительный, — прокомментировал он. — Это позволило ознакомиться с ними огромному количеству людей: избирателям и представителям политических партий, общественных организаций. Поэтому меня не удивляет, что как по стране, так и в нашей республике явка была ожидаемо достаточно высокой.

Фарид Мухаметшин также рассказал о своей работе в составе группы при Президенте РФ, рассматривавшей потенциальные поправки.

— С первого дня нам пришлось рассматривать все возможные пожелания граждан РФ, — отметил он. — Было проведено более тысячи дискуссий. Тем скептикам, которые говорили, что изменения в Конституцию принимались под кого-то, хочу сказать, что они принимались для людей. Обратите внимание, что там есть такие вопросы, как социальная защита наших граждан, защита культуры, языка, устройство власти.

О значимости некоторых из поправок также высказался президент некоммерческого партнерства «Национальная лига специалистов по связи бизнеса и государства» (GR-лига), политолог Марат Баширов.

— Первое — это фиксация социальных гарантий. Это значит, что ни в каких других федеральных законах их невозможно будет изменить, только через всенародное голосование. Это важно для малоимущих групп граждан, пенсионеров.

Второй важный вопрос, отображаемый в поправках в Конституцию, — статус национальных республик.

— Несколько лет назад мы слышали угрозы, что надо унифицировать все регионы, — отметил политолог. — Поправки фиксируют статус национальных республик, защищают их культуру, историю и самобытность.

Наблюдением за процессом голосования о поправках в Конституцию страны в Татарстане наблюдали 16353 человека, о чем рассказала в ходе пресс-конференции председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

— Могу сказать, что наблюдение сработало, — отметила она. — Наблюдатели на избирательных участках оказались как раз теми людьми, которые были востребованы, помогали оценивать ситуацию.

Среди наблюдателей оказались представители как политических партий, так и 40 общественных организаций, а также наблюдатели-самовыдвиженцы.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская отметила, что в республике возможность проголосовать имеют все граждане, обладающие правом голоса.

В частности, проголосовать за или против поправок в Конституцию РФ имели возможность и следственно-арестованные граждане, для чего в следственных изоляторах были организованы закрытые избирательные участки. В общей сложности в республике находится 1800 следственно-арестованных, с 25 по 30 июня 81% из них воспользовались правом проголосовать.

Отдельное внимание в работе аппарата Уполномоченного по правам человека уделяется категории маломобильных граждан. В частности, 91% избирательных участков расположились на первых этажах зданий.

Сария Сабурская отметила работу мобильных избирательных участков: в общей сложности на территории Татарстана работал 201 автобус, а также 197 шатров, которые размещались в качестве избирательных участков на придомовых территориях.

При этом проголосовать за или против поправок в Конституцию РФ можно было, находясь и на лечении в больницах и госпиталях, включая те, в которых находятся пациенты, зараженные коронавирусом, для чего на каждом из них оборудованы закрытые избирательные участки.

— Члены избирательной комиссии приходили полностью в защитной одежде, — прокомментировала этот процесс руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. — При этом предполагается определенный порядок надевания этой одежды, ее снимания. Все меры предосторожности были обговорены заранее, до того, как мы приступили к общероссийскому голосованию.

На каждом избирательном участке в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности граждан были установлены санитайзеры, дезинфицирующие коврики, ежедневно проводилась дезинфекция. При посещении избирательных участков было необходимо использовать одноразовые перчатки, маски, ручки. Вход и выход людей организовывался разными потоками, а между посетителями избирательных участков обеспечивалась дистанция не менее 1,5 метра.

— Была проведена беспрецедентная работа по обеспечению безопасности на участках, — подчеркнул председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. — Во все, даже самые отдаленные, точки Татарстана были доставлены средства индивидуальной защиты.

При этом Андрей Кондратьев отметил, что у ЦИК РТ даже остался некоторый запас средств защиты.