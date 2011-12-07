Детские лагеря открылись, но работают в закрытом режиме

С этими и другими необычными подробностями быта и отдыха татарстанских ребят в ДОЛ корреспонденты «Казанских ведомостей» ознакомились в круглогодичном лагере для детей «Заречье», что находится в пригороде Казани.

В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний Роспотребнадзором вместе с Министерством здравоохранения РФ разработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности детей в лагерях, которые одинаковы для всех регионов. Эти меры в полной мере соблюдены и в татарстанском ДОЛ «Заречье». Так, например, для соблюдения социальной дистанции хотя бы во время сна или приема пищи нынешним летом здесь вдвое сократили количество детей, прибывающих на отдых.

- Лагерь «Заречье» рассчитан на 400 детей, но из-за того что нужно обеспечить социальную дистанцию, в каждой из смен будут отдыхать только 200 ребят, - рассказал начальник лагеря Константин Крайнов.

Порядок приема детей на отдых таков. При въезде в лагерь каждый ребенок проходит двойной контроль. Вначале на входе проверяется наличие документов и медсправки из поликлиники о состоянии здоровья, а также подтверждающей отсутствие контактов с носителями коронавируса или переболевшими COVID-19.

Затем уже у самого ребенка проверяют температуру бесконтактным термометром. В спальнях вдвое уменьшено число проживающих - это нужно для того, чтобы увеличить до необходимой нормы в полтора метра расстояние между кроватями. Так что в спальных помещениях, где раньше размещались 10 человек, сейчас находятся 5, в тех, где жили 8 человек, - только 4.

Поскольку количество отдыхающих детей уменьшено вдвое, увеличено и расстояние до необходимой социальной дистанции между столами в столовой. Характерная деталь - за одним столом могут сидеть только проживающие в одной комнате.

В каждом корпусе «Заречья» установлены обеззараживатели и очистители воздуха, при входе в каждое помещение есть дезинфекторы для рук.

Кстати, после каждой трапезы вся посуда дезинфицируется специальными средствами.

Кроме того, уборка во всех помещениях лагеря проводится дважды в день только с применением спецсредств.

Весь обслуживающий персонал, повара, вожатые перед приемом детей прошли медобследование. Всех сотрудников «Заречья» перед заездом протестировали на антитела к COVID-19, допуск к работе они получили только по его результатам. Еще одна важная деталь - персонал не имеет права покидать пределы лагеря и будет находиться с ребятами до конца смены, чтобы исключить занесение инфекции извне. Отметим, что повара и обслуживающий персонал в столовой обязаны использовать средства индивидуальной защиты как во время приготовления пищи, так и во время ее раздачи детям.

Для предупреждения контактов с потенциальными переносчиками коронавируса нынешним летом отменен родительский день. Так что бабушкины домашние пирожки ребятам придется отведать уже по приезде домой.

Но для детей есть и послабления в строгом антиинфекционном режиме: маски ребятам носить не нужно. В обмен на эту свободу в играх и других активностях у них два раза в день замеряют температуру бесконтактным термометром.

В прежние доинфекционные времена в развлекательной программе смены традиционно присутствовали такие пункты, как приезд детских театров, мини-зоопарка, выездных бригад ДОСААФ или «Снежного десанта». В этом году это исключено. Не будет также и выездов на экскурсии. Так что лагерь «Заречье», как и все остальные российские лагеря для детского отдыха, нынешним летом будет полностью и герметично, как консервная банка, закрыт, в таком режиме развлекаться придется собственными силами.

Но, конечно, в силе остается любимый лозунг детей и вожатых «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!».

- Все мероприятия мы постараемся проводить на свежем воздухе, - продолжает свой рассказ об особенностях детского отдыха - 2020 начальник ДОЛ «Заречье» Константин Крайнов. - У нас есть специальные площадки для этого, кроме того, имеются две танцевальные веранды. Правда, дискотеку мы разделили на две части для танцующих, на каждой будет по 100 человек.

Когда в «Заречье» закончится нынешняя первая смена, после нее проведут полную дезинфекцию всего лагеря перед приездом нового потока детей. И так будет происходить после завершения каждой смены. Перерыв между сменами составит около трех дней.

В целом согласно республиканской программе летнего отдыха детей в стационарных оздоровительных лагерях смогут отдохнуть 65807 татарстанских ребят. Более 3 тысяч из них отправятся на отдых в ДОЛ на Черноморском побережье Краснодарского края и в лагеря Бахчисарайского района Республики Крым. 9301 ребенок получит путевку в палаточный лагерь, 7790 ребят - в санаторно-курортные организации. Кроме того, путевкой в лагерь будут обеспечены 13210 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Стоимость путевок осталась на уровне прошлого года.