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Добраться из Казани в Москву стало возможным на новом автобусе с бесплатным Wi-Fi

Новый межрегиональный маршрут свяжет Казань и Москву уже 10 июля.

Со следующей недели в Москву из столицы Татарстана можно будет. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Новый межрегиональный маршрут свяжет Казань и Москву уже 10 июля. Сообщается, что в автобусе будет предоставляться бесплатный Wi-Fi, а время в пути займет 13 часов.

Отправляться таковой будет с автовокзала «Восточный» в 17.00 и проходить будет через Нижний Новгород.

Узнать о стоимости билета или забронировать его можно по телефонам +7 (84-32) 33-41-17 и +7 962 559-30-37.

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