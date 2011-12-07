«Московский Сабантуй-2020» соберет в прямом эфире гостей со всего мира, сообщили в пресс-службе Автономии татар Москвы.

«„Московский Сабантуй“ в этом году пройдет под эгидой празднования 75-летия Победы и 100-летия Татарской АССР и станет первым масштабным этнокультурным онлайн-событием в России. В программе будут сохранены ключевые события праздника, которые демонстрируют традиции и культуру братских народов», — уточняется в сообщении.

Праздник пройдет 4 июля с 12.00 до 18.00. Трансляция будет вестись на семи онлайн-локациях. Так, зрителей ожидают традиционные мероприятия: национальная борьба «Корэш», народные игры, концертная программа с участием звезд эстрады, национальный маркет, кулинарные мастер-классы, а также виртуальное пространство для знакомств и молодежных проектов, интервью и прямые включения из разных регионов страны и мира.

Трансляция будет вестись на сайте Автономии татар Москвы: www.avtonomiya.tatar. А на канале «Праздничный концерт» ожидаются выступления артистов из Финляндии, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и других регионов: Алсу, Elvin Grey, Зайнетдин, DJ Радик и Айрат Сафин, фольклорный коллектив «Ак тирмэ», ансамбль танца «Ильдан», Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова, группа «Аргымак» и другие.