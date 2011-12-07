От ксерокса до радиолы: какие бренды дали название привычным нам вещам

Все эти слова, хотим ли мы того или нет, стали частью русского языка. Впрочем, существуют среди подобных товаров менее известные.

Копировать, а не...

Здесь обойдемся без сюрпризов. Наверное, практически всем известно, что все большие копиры в России именуют ксероксами.

В СССР любые копировальные устройства находились под контролем государства. К слову, уже в 1970 -1980-х годах Xerox являлся основным поставщиком подобной техники в Советский Союз, этими устройствами пользовались в органах госбезопасности, министерстве обороны.

В 90-е в стране был снят запрет на частное использование копировальной техники, она появилась во всех крупных офисах. И называли аппараты обычно по производителю известной фирмы. Кстати, у нас в стране это название проговаривают традиционно неправильно: вместо «ксерокс» нужно произносить «зирокс».

Стоит отметить, что производитель этих копиров известен и другими своими изобретениями. Считается, что им создан первый компьютер, использующий мышь и «оконный» интерфейс.

Сделано в СССР

Не все товары, производившиеся в Советском Союзе, на самом деле носили наши названия. Так, устройство, объединявшее в себе радиоприемник и проигрыватель, принято было называть радиолой. На самом деле это торговая марка американского производителя радиоэлектронной аппаратуры RCA. Впрочем, в Штатах это устройство было принято называть радиофоном. Считается, что радиола получила свое название от растения. Кстати, наша родина некоторым образом в этой марке все же отразилась - основатель компании был российский эмигрант.

Самыми известными шлепанцами в Стране Советов, конечно, были сланцы. Эта недорогая обувь из полимерных материалов производилась в одноименном городе, получившем свое название в связи с разработкой месторождения горючих сланцев. Собственно, соответствующее клеймо ставилось на обувь на заводе-производителе «Полимер». Многие покупатели ошибочно полагали, что это название обуви.

Кстати, всенародно используемое название бытовых керосиновых горелок «примус» - также торговая марка, правда, на этот раз шведская. Название переводится как «первый», оно было дано первому представителю некоптящей керосиновой плитки.

Не «таз», а «единство»

Пожалуй, самым забавным можно назвать заблуждение, связанное с одним из наиболее распространенных в мире сантехнических устройств. Многие полагают, что слово «унитаз» означает «универсальный таз». На самом же деле это название торговой марки Unitas - именно под этим именем поставлялось большинство туалетных раковин еще в дореволюционную Россию. Кстати, правильно читается оно как «юнитас». Считается, что свое название устройство получило потому, что в отличие от более ранних моделей совмещало и трубу, и чашу. Такое вот единство в комплектации.