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Песошин побывал на испытательном полигоне центра ПАО «КАМАЗ»

3 июля прошло очередное заседание совета директоров компании.

Участие в очередном заседании совета директоров ПАО «КАМАЗ» принял премьер-министр РТ Алексей Песошин. О его визите передала пресс-служба правительства Татарстана.

Сообщается, что в ходе заседания были рассмотрены не только вопросы, касающиеся деятельности компании, но был организован визит премьер-министра с гендиректором Госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и гендиректором предприятия Сергем Когогиным в научно-технический центр ПАО «КАМАЗ».

Так, Песошин побывал на испытательном полигоне центра и ознакомился с новинками модельного ряда, а также в цехе гоночных автомобилей НП «КАМАЗ-Автоспорт».

КВ
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