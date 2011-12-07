Песошин побывал на испытательном полигоне центра ПАО «КАМАЗ»

Участие в очередном заседании совета директоров ПАО «КАМАЗ» принял премьер-министр РТ Алексей Песошин. О его визите передала пресс-служба правительства Татарстана.

Сообщается, что в ходе заседания были рассмотрены не только вопросы, касающиеся деятельности компании, но был организован визит премьер-министра с гендиректором Госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и гендиректором предприятия Сергем Когогиным в научно-технический центр ПАО «КАМАЗ».

Так, Песошин побывал на испытательном полигоне центра и ознакомился с новинками модельного ряда, а также в цехе гоночных автомобилей НП «КАМАЗ-Автоспорт».