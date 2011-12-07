СК РТ возбудил уголовное дело в отношении главы Семиозерского поселения

В СК РТ возбудили уголовное дело в отношении главы Семиозерского поселения Высокогорского района республики после жалобы местных жителей на вырубку леса, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Ранее прокуратура РТ отреагировала на сообщение жителей поселка Озерный на вырубку леса и застройку данного участка коттеджами.

По факту произошедшего ведомство провело проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Следствие полагает, что глава Семиозерского поселения незаконно выделил часть государственной земли под строительство коттеджей.

Расследование уголовного дела продолжается.