В Татарстане Сабантуй-2020 пройдет в «онлайн» режиме

В Татарстане Сабантуй-2020 отметят в режиме «онлайн». Мероприятия будут транслироваться через соцсети Instagram, Одноклассники, Facebook и YouTube) под хештегами #Сабантуй2020, #СабантуеБезнеңБәйрәм #СабантуйНашПраздник #Батырлар #АтЧабышы.

Так, со 2 июля татарстанцы размещают фотографии в рамках акции в поддержку татарского народного праздника под хештегом #Сабантуй2020 по пяти темам #Батырлар (посты об известных батырах каждого района, села), #АтЧабышы (известные скакуны, легенды о лошадях, связанные с вашей местностью), #Уеннар (народные игры, традиционно проводимые на празднике), #Йолалар (традиционные обряды праздника Сабантуй в вашей местности), #Тарих (исторические фото и видео из личных архивов и фотоальбомов). А также публикуют фотографии в татарском национальном костюме под хештегом #милликием.

3 июля пройдут мастер-классы, обучающие татарской культуре, кожаной мозаике, вышивке полотенец тамбурным швом и изготовлению народного украшения «Изю». А в социальной сети Instagram хореограф Давлят Умеров запустит танцевальный челлендж #БиеСабантуй.

4 июля с 8.00 до 20.00 на телеканале ТНВ пройдет телемарафон «Сабантуй онлайн». Татарстанские артисты исполнят свои песни и примут участие в традиционных играх: борьба, бег с коромыслами, бой горшков, бег в мешках, бег с яйцом, бой с мешками.