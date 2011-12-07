Две участницы из Татарстана победили в конкурсе «Разноцветные капли-2020»

Жюри подвело итоги Всероссийского конкурса детских рисунков, организатором которого выступил ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» в рамках федеральной целевой программы «Вода России». Творческий конкурс стартовал еще весной, в марте, на него поступило более 8 тысяч работ из 66 регионов страны — и вот стали известны имена призеров. В числе победителей — две представительницы Республики Татарстан, сообщает портал конкурса.

Лина Лучанкина из Чистополя (12 лет) победила в номинации «Памятные места».

Айя Гатина из Кукмора (6 лет) признана победительницей в номинации «Осень».