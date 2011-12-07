Экологи РТ обработали более 4 тыс. обращений о нарушениях природоохранного законодательства

Минэкологии рассказала об итогах работы первого полугодия и о количествах обращений за текущий год.

Как передает ведомство, всего за 2020 год сотрудники министерства обработали 4 047 обращений. Больше всего заявок поступило через мобильное приложение «Школьный экопатруль». Там экологами было рассмотрено 1 232 сообщения.

Второе место по количеству обращений о нарушениях природоохранного законодательства заняли личные приемы, где их было принято 1 102 человека.

Кроме того, экологи РТ обрабатывали заявки по электронной почте и телефону «горячей линии», куда поступило 963 уведомления. Попасть в экологическую приёмную можно набрав номер (843) 267-68-67, либо написав о проблеме в WhatsApp +79872169779 или на почту eco.signal@tatar.ru.

Также принимаются сообщения в систему «Народный контроль» в категории «Экология». Там было обработано 750 обращений.