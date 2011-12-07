Казанцам доставили более 50 тысяч бесплатных продуктовых наборов

Нуждающимся гражданам Казани доставили более 50 тысяч бесплатных продуктовых наборов. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Как сообщил замначальника исполкома столицы РТ Рустем Гафаров, партию бесплатных продуктовых наборов получали многодетные семьи и нуждающиеся граждане в период самоизоляции по четыре раза с интервалом в 2 недели. За этот период около 200 семей получили порядка 54,5 тысяч наборов.

Тогда же было реализовано множество благотворительных проектов, в том числе акция «Помощь рядом», которая стартовала 28 апреля по поручению главы Татарстана. Гаффаров отметил, что, судя по обратной связи, помощь оказалась значимой.