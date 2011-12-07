Комбайнеров Татарстана приглашают поучаствовать в конкурсе и выиграть грант в размере 100 тыс. рублей

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В Татарстане стартует конкурс среди комбайнеров на грант Президента РТ Рустама Минниханова. О его начале объявил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба руководителя республики.
На совещании в республиканском Доме Правительства Зяббаров отметил, что «труд на всех участках уборочного конвейера во многом зависит от успешного применения методов стимулирования работников», а руководителей муниципалитетов вести подсчет результатов объективно.
Всего призовой фонд конкурса составляет 200 премий по 100 тыс. рублей.