Комбайнеров Татарстана приглашают поучаствовать в конкурсе и выиграть грант в размере 100 тыс. рублей

В Татарстане стартует конкурс среди комбайнеров на грант Президента РТ Рустама Минниханова. О его начале объявил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На совещании в республиканском Доме Правительства Зяббаров отметил, что «труд на всех участках уборочного конвейера во многом зависит от успешного применения методов стимулирования работников», а руководителей муниципалитетов вести подсчет результатов объективно.

Всего призовой фонд конкурса составляет 200 премий по 100 тыс. рублей.