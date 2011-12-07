Марина Патяшина объявила о новой системе мониторинга за заболевшими COVID-19 медработниками

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина объявила о введении новой системы мониторинга за заболевшими коронавирусом медработниками. Об этом передает ИА «Татар-информ».

На коллегии Минздрава РТ глава Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала, что от республиканского министерства здравоохранения ожидается информация по каждому случаю регистрации COVID-19 у медперсонала в установленные предписанием сроки, а также указание в ней причин, условий и проведения комплекса противоэпидемических мер.