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Марина Патяшина объявила о новой системе мониторинга за заболевшими COVID-19 медработниками

Патяшина обязала докладывать сотрудников республиканского Минздрава о причинах и условиях, которые привели их к заболеванию.

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина объявила о введении новой системы мониторинга за заболевшими коронавирусом медработниками. Об этом передает ИА «Татар-информ».

На коллегии Минздрава РТ глава Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала, что от республиканского министерства здравоохранения ожидается информация по каждому случаю регистрации COVID-19 у медперсонала в установленные предписанием сроки, а также указание в ней причин, условий и проведения комплекса противоэпидемических мер. 

КВ
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