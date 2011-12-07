Спезназовцы Росгвардии помогли истекающему кровью водителю, попавшему в ДТП

На дороге стояли две поврежденные машины, третья лежала на крыше, на обочине. Его водителю срочно требовалась медицинская помощь. При ДТП мужчина получил множественные резаные раны и истекал кровью.

К счастью, в колонне Росгвардии был офицер медицинской службы отряда спецназа, который незамедлительно оказал медицинскую помощь водителю и остановил кровотечение. Военнослужащие дождались прибытия сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Передав пострадавшего врачам, автоколонна продолжила путь, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.