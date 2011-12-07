Казанский федеральный университет получит 212 млн рублей

В 2020 году в рамках национального проекта «Наука», 13 татарстанских вузов и 14 предприятий получат средства из федерального бюджета. В республике планируется создание научно образовательного центра, основными направлениями которого станут нефтехимия, IT- технологии, медицина и биотехнология.

Для участия в федеральном проекте «Развитие научной и научно-производственной кооперации» отобраны 11 вузов и 14 предприятий Татарстана. Участники федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ» — КФУ и Казанский научный центр Академии наук для научной работы получат гранты из федерального бюджета: первый — 212 млн рублей, второй — 238 млн рублей, сообщается на сайте министерства образования РТ.