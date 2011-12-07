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В Казани пройдет заседание экспертного клуба «Волга»

Тема заседания: «Вызовы 2025: К чему нужно готовиться России и российским регионам?».

4 сентября в Казани пройдет заседание экспертного клуба «Волга», в ходе которого спикеры обсудят тему «Вызовы 2025: К чему нужно готовиться России и российским регионам?», сообщают организаторы.

«В рамках XVI заседания клуба эксперты обсудят, какие вызовы стоят перед российскими регионами в перспективе 5 лет, какие группы в обществе начинают определять политику, какие события и задачи способны сегодня мобилизовать общество, и к чему могут привести изменения, происходящие сегодня», — отмечается в сообщении.

Трансляция заседания будет доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=FQFFvoFdMT4&feature=youtu.be. Начало: в 15.00.

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