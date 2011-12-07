В «Казанских ведомостях» наградили победителей конкурса «Возьмемся за руки, друзья»

Сегодня в стенах редакции «Казанских ведомостей» прошло награждение победителей конкурса «Возьмемся за руки, друзья», который собрал видеоролики с творческими работами татарстанских ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В роли организаторов конкурса выступили первичное отделение ВПП «Единая Россия» Советского района Казани, ДК имени Саид Галиева и редакция газеты «Казанские ведомости».

Победителями творческого состязания стали Азамат Агадуллин, Тимур Гиниятуллин, коллектив Центра творчества «Цветок Индиго» (Дарья Савинова и Татьяна Белголова), квартет «Варенька» (Риназ Калиев, Ярослав Васянов, Андрей Фришко и Софья Столярова), вокально-хореографическое трио Анны Тулыниной, Амалии Ибрагимовой и Фатихи Джамбаевой, а также хореографический ансамбль «Танцевальная капель» ГБОУ «Нурлатская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», который представляла Снежана Уфимова. Каждый из них, помимо диплома, получил ценные подарки — книгу и мягкую игрушку.

Поздравили победителей секретарь первичного районного отделения ВПП «Единая Росси» Советского района Казани, депутат Госсовета РТ Альберт Мухаметшин и главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова.

— Мы очень рады, что столько людей проявили внимание к нашему конкурсу, — поделился Альберт Мухаметшин. — Среди всех присланных заявок были выбраны работы самых неравнодушных, тех, кто хотел сделать больше других. Спасибо родителям, спасибо педагогам, спасибо детям за то, что вы сегодня здесь!

— «Казанские ведомости» — семейная газета, — прокомментировала Венера Якупова. — Мы очень любим конкурсы, постоянно их проводим, и, конечно, поддержали такой замечательный конкурс как «Возьмемся за руки, друзья». Вы сегодня — победители, а побеждать всегда приятно. Поздравляю и желаю новых побед в будущем!

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