Подведены итоги операций «Нелегальный мигрант» и «Нелегал-2018»

В профилактических операциях принимали участие сотрудники отдела по вопросам миграции, патрульно-постовой службы, ГИБДД и участковые уполномоченные городской полиции.В рамках третьего этапа операции «Нелегальный мигрант» проведены рейды на городских рынках и строительных площадках, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани. Особое внимание уделено проверке соблюдения паспортного режима и правил миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также соблюдению федерального законодательства в части осуществления трудовой деятельности.Полицейские проверили около 500 мест проживания иностранных граждан, более 240 работодателей, использующих труд иностранных работников, и 168 мигрантов, работающих на различных предприятиях и в учреждениях города. В результате выявлено 376 нарушений норм административного законодательства. По статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицами без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») к ответственности привлечено 224 иностранных гражданина, 100 протоколов составлено за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации были задержаны 15 иностранцев. На основании собранных материалов в отношении 28 граждан других государств было принято судебное решение об административном выдворении за пределы РФ, также по 11 материалам органы дознания возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ «Незаконная постановка на учет иностранного гражданина или ЛБГ по месту пребывания в жилом помещении в РФ».В ходе второго этапа операции «Нелегал-2018», направленной на выявление незаконного пересечения государственной границы и нахождения на территории России, усиление контроля за состоянием правопорядка и общественной безопасности, а также на выявление преступной деятельности лиц, причастных к организации незаконной миграции, полицейскими проведены проверочные мероприятия, в результате которых пресечено 313 нарушений в сфере миграционного законодательства и выдворено за пределы границ России 19 иностранных граждан.Управление МВД России по г. Казани напоминает, что информация о фактах незаконного проживания мигрантов, фиктивных постановках на учет иностранных граждан и других нарушениях действующего законодательства принимается по телефону 291-48-21 (дежурная часть УМВД России по г. Казани) и по номерам 02, 0197308 (анонимно).